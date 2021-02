MALI ŽELJKO KULIĆ NASRNUO NA DETE IZ VRTIĆA: Uhvatio druga zbog igrački, Marija se našla u čudu (VIDEO)

Marija Kulić danas se požalila cimerima da joj je unuk, sin Miljane Kulić, mali Željko imao peh u vrtiću. Naime, on je nasrnuo na jedno dete koje mu je uzelo igračku.

Marija je naime otkrila cimerkama u pušioni da je Željku neko dete uzelo igračku, a da ga je potom njen unuk uhvatio za vrat. Marija je potom rekla da je zabrinuta i da se pita šta treba učiniti kada dete tako malo pokaže nasilničko ponašanje.

"Željko, evo koliko već ide u vrtić, dve i po godine, krenuo je sa deset meseci. I on je išao po njega, i pošto smo mu kupili gaćice, da se odvikne od pelena, pošaljem mu pet-šest stvari, da se navikava na nosu, ja pitam Pericu, jel se upiskio. Ma to je u redu, ali on je uhvatio dete. On je odavde poneo dva vozača, figurice. Drži i ih u rucu dok se vozi i uđe u sa njima u vrtić i verovatno mu neko mu otme", pričala je Marija.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir