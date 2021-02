CELOG ŽIVOTA SVE SVALE NA MENE, MNOGO SAM NESREĆNA! Miljana kuka nad svojom SUDBINOM, iznela potresne detalje iz života

Miljana Kulić i Marko Đedović su nastavili da iznose potresne detalje o Miljaninom životu u emisiji "Pitanja gledalaca".

- Ja kada hoću da idem u Bosnu, mama zove bolnicu, odvedu me, daju mi injekciju, probudim se sa ljudima koji nisu psihički dobro, koji me štipaju, a medicinske sestre to ne zanima. Ja sam se i sama javljala, kada sam se osećala da nisam dobre, imam te papire. A kada imaš jedan ili dva papira, ona se ne sluša pacijent, nego roditelji. Moja majka može da kaže da sam zapalila kuću, oni će da poveruju - rekla je Miljana.

- Verujte mi, kada bi Miljana sve ispričala, plakali biste od jutra do sutra, meni nije bilo dobro. Ja nikad nisam iznosio detalje. Tu ima i zatvaranja u sobe, vezivanje na psihijatriji, mnogih drugih stvari - dodao je Đedović.

- Jedna od najboljih Marijinih prijateljica radi u Toponici, Miljana je tu ni kriva ni dužna završila mnogo puta. Ja imam opciju ili da odem ili da ostanem - rekao je Zola.

- Saosećam se sa Miljanom za neke stvari. Meni je ova tema katastrofa. Meni su sve ove stvari katastrofa, nije mi dobro danima. Ne znam, teško mi je, sve ove stvari koje Marko priča, koje Miljana priča o sebi, ja Sandri kažem da li je realno da Marija traži, ne opravdanje, nego... Nemam komentar, Miljana će sada da ispriča sve ovo i na kraju da kažem: "Ja volim svoju mamu najviše na svetu, ona je najbolja na svetu". Tu se saosećam, verovanje u sve što roditelju pričaju i nameću toliko života. I ja sam imala jednog Zolu u životu, koji je sve razumeo što mi se desilo. Drago mi je da ima jednu osobu koja razume sve i prihvata. Marija i ja smo razgovarale juče, ona me pita da li sam ljubomorna što njene druge dve ćerke nose Roleks, pa da zato komentarišem - istakla je Tara.

- Kad se moji roditelji svađaju, ja ne mogu da rešim stvari, zovem policiju, mama odbrani tatu, sve se svali na mene, sve mi dosadi. Ja sam u dubini duše mnogo nesrećna - rekla je Miljana.

- Meni je krivo što je Miljana u situaciji da ima 28 godina, a nije se osamostalila. Što ne dozvoljava Marija svojoj ćerki od 28 godina da nastavi sa svojim životom - dodala je Tara.

Kurir.rs/I.B.

