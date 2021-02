TOMOVIĆ PROGOVORIO O MISICI! Jovana završila na STUBU SRAMA zbog odnosa sa Karićem, Vladimir iznenađen što je ostavila dečka!

Jovana Ljubisavljević videla je snimak na kojem Vladimir Tomović, njen doskorašnji udvarač, razgovara o njoj sa njegovom novom simpatijom Teodorom Bilanović.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nemam komentar na njega - rekla je kratko misica.

- Ovo je bio prvi put da sam ja dao komentar. Ovo je bilo posle radija, tačno znam kada je bilo. ja sam ranije pričao lepe stvari, ali sad bi bilo glupo, jer je ona u priči sa Stefanom - rekao je Tomović, pa dodao:

- Neka buda da sam ja grešan. Ovo je jedino što sam rekao - dodao je Vladimir.

- Jesi li sa Mićom komentarisao? - pitao je voditelj Milan.

- Ne sećam se - odvratio je Mića.

- Kada ti ja kažem, juče, prekjuče, i kažem ti vidiš ovo, pa se pogledamo, a ti mi onda kažeš da nećeš da komentarišeš, ali, pa tri tačke. Nemoj da uvijaš u papir, pusti to, sada su karte otvorene - prekorio ga je Kristijan.

- Ne dopada mi se ovo Jovanino nipodaštavanje. Ja i da imam amneziju na to što sam rekao, to nije problem. Vi imate amneziju za nešto što se događa već tri godine - dodao je Tomović.

- Rekao sam samo da ima sreću zbog Miće i Đedovića - setio se Mića.

- Ima sreće što je ušla u priču sa Stefanom, jer oni neće da udaraju sa pune strane na ovo. I ima sreće jer sam ja u priči toj ostao principijalan. Ti si u startu znala da ćeš da ga ostaviš? - pitao je Vladimir.

foto: Printscreen/Pink

- Da, u septembru, meni je rekla - ubacio se Marko Đedović.

- Ja sam nju na početku štitio, i stvarno sam bio uz nju. Čorba je pogodio kao vidovita Vanga. Ja sam imao predosećaj, i to je on što se sada događa. Meni je ovo sada katastrofa - objansio je Kristijan.

- Osamdeset posto kuće bilo je za to da Jovana raskine sa Lukom, i pričala je to, ali sad je skroz drugačije. Što je sad ovakva ispala? - ubacio se Karić.

- Ja sam je prvi podržao za ovo, jer ja ne bih voleo da me neko zavlači. Isto sam joj govorio za Vladimira - dodao je Đedović.

- Čudno mi je da Vladimir ikoga ogovara. Vidi se da Vladimira boli, i šok mu je jer je Jovana ovo uradila na televiziji. Kada je bila situacija između njih dvoje, on bi isto reagovao. Ermina je komentarisala ceo odnos, i rekla je da možda postoji opcija da se Stefan sveti Vladimiru, a vidi se da Vladimir drži kočnicu povodom nekih stvari. On treba sada da ima kočnicu zbog dve stvari, a to je da mu je Karić dobar prijatelj... - počela je Simova.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam rekao da mi je najbolji - pravdao se Tomović.

- Treba da bude suzdržan, jer ima prošlost sa misicom - objasnila je Tara.

- Ne dao Bog da ja zaista kažem šta mislim. Onog trenutka kada sam osetio da je ona počela da flertuje, za mene je prestala da bude interesna sfera . Anđelu sam rekao da ona nije žena za mene. Ne treba da me vučete za rep i za jezik, ja sam zamišljao ovo drugačije. Ja više neću da pričam o njoj, i ja bih voleo da na temu Vladimira ubuduće ne komentariše, i ne prevrće očima - dodao je Tomović.

- Ja se tebe ne plašim - dodala je misica.

- Ne razumem sada, on je išao na to da će da raskine sa dečkom - ubacio se Karić.

Kurir.rs/S.M.

