HAOS U BELOJ KUĆI NA RASPODELI BUDŽETA! Karić ukrao pare od Nece, Tara krenula da uzme još novca: Ukrašću ti sve što budeš kupio!

Neca Tiktoker je dodelio budžet Stefanu Kariću kome je dao mali budžet, a onda je Karić ukrao još 1000 dinara.

- Stefan Karić je dobio mali budžet, u stvari srednji jer je uzeo 1000 preko - rekao je Neca.

foto: Printscreen/Zadruga

Jovana Ljubisavljević je nastavila svađu sa Necom jer je on izneo da je ona njemu rekla da mora da joj da veliki budžet.

- Naredni budžet bio je za Zerinu Hećo.

- Zerina je osoba koja je uvek bila dobra prema meni, ali njoj ovo ne prija, nedostaje joj ćerka, i zbog nje se bori. Ne pali se na ove ljude, nebitni su za tebe, a ti imaš dobro mišljenje za sve. Uplašio sam se kada si ušla, ali te volim - rekao je Neca.

Marko Đedović se sukobio sa Paulom Hublin zbog budžeta za kućnu hemiju.

foto: Printscreen/Zadruga

- Niko iz budžeta nije uzeo više od 50 dinara za hemiju, a ti Paula ćuti tu za tebe je tvoj dečko rekao da si stipsa - rekao je Đedović.

- Nije realno to što vi radite - rekla je Paula.

- Ja sam uzeo pare za hemiju, koliko puta si pitala za 50 dinara - vikao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče Frana, prznica si, dragi ste mi i ti i Paula, i treba da budete zajedno - rekao je Neca i dao Franu mali budžet.

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov su dobili male budžete.

- Ja ću da uzmem još 1000 dinara jer ja zaslužujem srednji budžet, ja sam uvek bila na tvojoj strani, tešila te, dala ti sve što mogu e sada ću da uzmem budžet za sebe, a ukrašću ti sve što budeš kupio - rekla je Tara i ustala da uzme još 1000 dinara, ali joj nisu dozvolili.

- Tara ti nisi loša osoba, ali gušiš Ša sa svojim ponašanjem, ne smeš da dozvoliš one situacije kada se ljubite u vrat, jer to ne rade drugari, vi delujete kao ljubavni par a to nije normalno - komentarisao je Neca.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ša je osoba koje ima mišljenje o svima, ali ga ne iznosi, moraš biti iskreniji prema svima. Tebe Tara dovodi u psihičko razaranje, juče ono u pušioni je sramno. Prgav si mnogo, vređaš me često, iako to nisam zaslužio - rekao je Neca.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir