DRAMA ZBOG IGRAČKE ANE KORAĆ! Misica LJUBOMORISALA Kariću, posvađali ŽESTOKO: Od večeras spavaš sam! (VIDEO)

Nakon žestoke rasprave, Stefan Karić je uzeo slonića koga je dobio od Ane Korać i stavio ga kraj glave Jovane Ljubisavljević.

foto: Printscreen/Pink

- Nisi svestan sa kim si ušao u vezu - poručila je ona.

- Od večeras spavaš sam ovde. Meni ne bi palo da stavim igračku bivše kombinacije pored glave... Gde sam došla, u tri lepe - zamerala je misica.

foto: Printscreen/Pink

- Koliko si ti opasna. Ne pravi se pametna - odbrusio je Stefan.

- Ja to tebi ne bih uradila - nastavila je Jovana.

Podsetimo, Stefan Karić i Koraćeva bili su u emotivnom odnosu, a pre samog ulaska u rijaliti, Karić je otkrio u kakvim je odnosima sa starletom:

- Ja sam sa Anom Korać bio 7 meseci, ostali smo dobri, videli smo se sasvim slučajno na Jahorini - rekao je on.

Sinoć je došlo do žestokog prepucavanja između misice i Koraćeve, nakon što je ona saznala da je Ana bila sa Karićem.

- Poklonila sam Stefanu lutkicu, njemu će više da treba - otkrila je Ana.

- To je mali znak pažnje - dodao je Milan Milošević.

- Jovana, šta kažeš na to? - pitala je Dušica misicu.

- Nisam to ispratila. On će dati meni. Svako od nas ima prošlost. Ko god da je išao po kućama i stanovima, to je bilo pre mene - rekla je Jovana.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir