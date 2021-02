MILJANA IZJAVILA DANIJELU LJUBAV PRED ZADRUGARIMA! Nije mogao da joj uzvrati, Kulićka dobila odgovor koji joj nije PRIJAO! (VIDEO)

Miljana Kulić poručila je Danijelu Višiću da ga voli, pa dobila odgovor koji joj nije prijao, a sve se to dešavalo u društvu.

- Volim te - poručila je Miljana.

- Hvala. Ne mogu da ti kažem "I ja tebe" - rekao je Danijel.

- Bar si iskren - priznala je Miljana.

Podsetimo, za medije se nedavno oglasila Danijelova majka koja nije podržala njegovu vezu sa Miljanom.

- Pre svega moram da vam kažem da ja njegovu vezu uopšte ne podržavam, to je takva sramota. Ja mog sina ne prepoznajem uopšte. Ne odgovara mi ta veza nikako. Čuli smo da je on rekao da mi podržavamo Miljanu u rijalitiju, to je njemu izletelo! Njemu ne priliči da bude sa njom, on je momak koji je imao lepe devojke, visoke, normalne. On ne voli cigare, a sada je ušao u vezi sa osobom koja ne gasi cigaru. Nadam se da će on to shvatiti, jer ako nastavi vezu sa njom, mi ćemo ga se odreći, i ja i moj suprug i njegov brat! Verujte mi razočarani smo! To tamo nije moje dete - rekla je Danijelova majka.

