MILICA KEMEZ U ŽESTOKOM KLINČU SA TOMOVIĆEM! Sasula mu u lice sve što misli, a on joj poručio: NE BOJIM SE! (VIDEO)

Marko Đedović je tokom svog izlaganja naleteo na sukob sa Anom Bulatović, pa je nastavio da obrazlaže, a onda je za njim ustala i Milica Kemez.

- Zamoliću vas za apsolutnu tišinu, jer želim da objasnim neke stvari. Što se tiče mog emotivnog odnosa, i realcije sa Borom, nikom od vas ne činim ništa loše, a kao činim, činim samo sebi, i ako će neko napolju da me osudi zbog toga, neka me osudi, ja ne pravim nikakvu žrtvu, boli me uvo - počela je Milica:

- Kada ja budem izdala prijatelja, time što ću da se ljubim sa nečijom devojkom, kao št se Vlaidmir svetio Janjušu, tada ćete moći. Ti si Minu povređivao zbog Cara, da bi zadovoljio svoj ego. Ti si juče pričao narodu da sam ja ovo i ono, gde si želeo da se zaplačem. Kada ja budem prema tebi nešto loše uradila - rekla je Milica, pa je Vladimir prekinio.

- Nemoj molim te, Milice Kemez želi dobro sebi, da bi iko verovao da želiš dobro nekom drugom! - nastavljao je Tomović.

- Reci ti meni, kog prijatelj ovde nisi izdao? - pitala je Milica.

- Ja se ne bojim što ćete da mi kažete da sam ja najveće dno! Ne interesuje me šta ćete vi da pričate - nastavljala je Milica.

Nakon toga, oni su sve što su jedno drugom mislili poručili, a u njihov sukob ubacilo se još nekoliko zadrugara. Milica je za kraj, navela Paulu, i Jovanu za egoistične osobe.

