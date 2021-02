MIŠEL TEŠIO UPLAKANU MILICU KEMEZ! Pevač ju je smirivao, a onda poradio na njenom ponašanju: Moraš da prestaneš sa PSOVKAMA! VIDEO

Milica Kemez i Mišel Gvozdenović borave u izolaciji, kao ovonedeljni potrčci, a oni su svakim danom sve bliži i bliži. Milici je naišla "žuta minuta", pa se i rasplakala, a Mišel joj se našao kao uteha.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nemoj da plačeš! Hajde, smiri se, nervozna si... Treba da se osvestiš i dozoveš pameti, prestaneš sa psovkama. Znaš kako stvari funkionišu ovde - savetovao ju je Mišel.

- Koga sam sad psovala? Nikad nije po mom ništa - plakala je Milica.

Podsetimo, nedavno je Milica Kemez komentarisala odnose u Beloj kući, a onda je usledila svađa između nje i Miljane Kulić.

- Što se tiče Miljane, Bora se udarao u glavu zbog klipa sa Necom, a ona se smejala i tražila da se opet pusti. Kada su je svi napadali ja sam je branila, i rekla si mi kako da polijem mamu i tatu i kako je Bora i sa mojom sestrom, a svako ko to ponovi ide na sud i moja sestra nije neka k*rva! Ja imam ko da me štiti, ja mogu da ti napakujem tužbe i Đedović može da ti kaže koga ja poštujem i dete ti nisam pominjala, a ti si me udarala najniže i odgovaraćeš za to - rekla je Milica.

- Baš sam se uplašila zbog tvojih pretnji, možeš da obrišeš d*pe sa tužbama. Ti si rekla gde mi je dete, da nije gurnuo prst u struju - odgovorila je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir