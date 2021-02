ERMINA PAŠOVIĆ NE KRIJE UZBUĐENJE! Oplela po Mišelu, pa sa Necom komentarisala Miljaninog bivšeg DEČKA: Biće HAOS! (VIDEO)

Ermina Pašović je nakon gledanje serije otišla do pušionice, gde je sa Nenadom Lazićem Necom i Draganom Burmazović prokomentarisala situacije u kući. Dotakli su se i procenata sa prošlog izbacivanje, pa su opleli po Mišelu Gvozdenoviću.

- Mišel koji je istripovao da je bitan... Ovo mi je više drago (što je imao 30 i nešto %), nego hleba da jedem - rekla je Ermina.

- On je uvek imao takav stav - dodala je misica.

- On se utripovao da ima jače glasače od Kristijana. Kome je to bitno? Meni je bitan novac, ne to. Ufurao se, pusti m*da, a pre toga je bio kulturan. To ga je koštalo - rekla je Ermina.

- I ja mislim da ga je to koštalo - istakla je Dragana.

- Meni je rekao Karić da sam ja izgubio podršku zbog mog ponašnja (prema Bori) - dodao je Neca.

- Ma znaš ti koliko Karić zna o ovom rijalitiju, možda ti je rekao u besu - nadovezala se Ermina.

- Da, ja sam mu rekao da mu je devojka folirant - otkrio je Lazić.

- On ništa ne zna. Večeras će žurka haos da bude - nastavila je Pašovićeva.

- Janjuš neće da nam da pare, rekao je da će da stavi sve na kazino. Svi će da mu ćute, a meni su besnili - požalio se Neca.

- Večeras žurka haos, Miljana, Danijel, jedva čekam - istakla je Ermina.

- Ja ću da branim Danijela, danas mi ga je bilo žao. Ona misli da je on bio zaljubljen u nju. Ako bude nastavio ovako, isp*šiće ga i on. Ali Miljana je danas izdominirala. Priča Versaće, Guči majica. Sad je legao pored mene i kaže: "Od svih žena, ja legao pored Nece". Kažu mi da sam se zaljubio u Danijela - dodao je on.

- Ja mislim da je on gej - rekla je Pašovićeva.

- Ja za Grajnder (gej aplikaciju za upoznavanje) nikad ne lažem - poručio je Neca, koji je ranije pričao da je video Danijelov profil na ovoj aplikaciji.

