ZOLA PREKRŠIO REČ DA NEĆE PRIČATI SA MILJANOM! Ona mu se približila u izolaciji, on ustao kao OPAREN: Poručio joj da se PONIŽAVA!

Lazar Čolić Zola je odlučio da prekine svaku komunikaciju sa Miljanom Kulić i rekao da je spreman za pakao. Miljana mu se u sobi za izolaciju približila i krenula da stavlja nogu na njegov dušek, a onda je ugledala kameru, pa se povukla nazad.

- Šta ti radiš od sebe čoveče, ne mogu da verujem koliko se ponižavaš... Strašno... - govorio je Čolić.

Miljana je sedela na svom dušeku, posmatrala ga, a zatim uzela paklicu cigareta i zapalila jednu.

Čolić je odlučio da napusti izolaciju, obratio se još jednom Miljani i otišao do Bele kuće.

Inače, Zola je u toku dana rekao da će prekinuti svaki kontakt sa njom.

- Ona ne može da se pomiri sa tim da ja ne želim da budem sa njom. Ja sam se razočarao, imam kompleks od toga šta sam sebi dozvolio, kakva poniženja. Nije samo ona kriva, sramota me je. Nisam je pipnuo jutros - dodao je Zola.

- On od mene pravi psihopatu, a od sebe žrtvu - rekla je Miljana.

- Ja znam da mene čeka pakao, ali ja nemam problem sa tim - pričao je Čolić.

- On hoće pakao, najavljuje ga, da bi ga narod podržavao. Neka bude sve kako on kaže, ja se izvinjavam što sam ljudima koji glasaju za mene napravila ovu situaciju. Želi da od mene napravi monstruma, da bi glasali ljudi za njega. Ucenjuje naše zajedničke glasače, priča da ću ja za njim ako on izađe. Ja molim da naši glasači glasaju samo za mene i ni za koga više. Najviše žalim što sam ušla zajedno u rijaliti sa njim. I Danijel je bio sa mnom iz koristi, videla sam koliko ima sati... Zola je Tomoviću rekao da spojim krevete - istakla je Kulićeva.

