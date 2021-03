DANIJEL OTKRIO DA JE UPOZNAO ZOLU PRE RIJALITIJA: Bivši dečko Kulićeve ŠOKIRAO prizanjem: Naš dogovor je bio da UNIŠTIMO MILJANU

Danijel Višić, bivši dečko Miljane Kulić, izneo je tvrdnje da se poznaje sa Lazarom Čolićem Zolom pre rijalitija, otkrio je i ko ih je upoznao, te da su njih dvojica imali plan pre Zadruge da zajedno unište Kulićevu.

foto: Printscreen/Pink

- Zola i ja smo drugari, imamo istog takstistu, on nas je i spojio! Preko tog takstiste smo se i spojili, to je bio naš dogovor, da uništimo Miljanu, to je pre svega bio naš plan - rekao je Danijel.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Miljana Kulić ušla je u vezu sa Danijelom po njegovom ulasku u rijaliti. Njihova veza nije dugo potrajala jer je Kulićeva otkrila da i dalje gaji emocije prema Zoli. Vreme će pokazati kako reaguje na ove Danijelove tvrdnje.

Kurir.rs/S.M.

