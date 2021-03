SAZNALA SAM DA IMA KLIPOVE SA MUŠKARCIMA, ON JE ZA MENE DETE OD 19 GODINA! Miljana oplela po Danijela, iznela njegov PRLJAV VEŠ!

Miljana Kulić na njen svojstven način oplela je po svim aktuelnim temama u Beloj kući.

Ona se dotakla i bivšeg dečka, Danijela Višića.

foto: Pritnscreen

- Što se tiče Danijela, mislim da sam ga oprala, dva dana je bio normalan i svi su komentarisali da je pravi momak, jer je delima to pokazivao, i rečima, i delima, dok nismo ušli u vezu, kada smo ušli u vezu počeo je da mi pravi te ljubomorne scene, da bi došlo do raskida. Saznala sam neke stvari, da je onaj Nikola. Zloćko je bio u pravu. Da li je gej ili bi, ne znam, ali ima slike i klipove sa muškarcima. Za Necu, radi to zarad opstanka, misli da ću se nastavljati sa Necom, ali neću, ja ne mogu da se svađam sa njim, jednostavno, on je za mene dete od 19 godina, mogla bih svašta da mu kažem, ali ne želim, jer on namerno sve to potencira, namerno bocka i bode, neće dobiti, ne samo on, nego većina koji to žele. Nevenka je samo loša kopija! - rekla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

Kurir