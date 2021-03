MILJANA KULIĆ ODRŽALA REPERU ŽIVOTNU LEKCIJU: Kako te nije sramota što si se smuvao s njom pored ONAKVE ŽENE! DNO DNA (VIDEO)

Tema koju je započela Miljana Kulić bila je ljubavna veza Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

Naime, Miljana je šokirana šta je Ša uradio svojoj ženi.

"Moja majka je najstrašnije vređana od strane Ša jer je prva primetila da ima nešto između njega i Tare, a onda sam saznala da su se smuvali sinoć. Ne znam kako ga nije sramota što se smuvao sa njom pored onakve žene", pričala je Miljana.

foto: Printscreen

"Ja ovo ne moram da slušam", rekao je Ša i ustao i otišao.

"To nije normalno. Ja pozdravljam teta Ivanu, ona je sjajna žena podržavala me, super što ste ga se rešili, a Ša je dotakao dno dna, on je dno", pričala je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir