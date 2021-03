ZADRUGARI KAO OPARENI SKOČILI NA TOMOVIĆA! Vladimir izneo svoje mišljenje za crnim stolom, Kenan ustao i konačno POKAZAO ZUBE!

Vladimir Tomović naredni je glasao za zadrugara, koji se plaši da iznese svoje mišljenje.

- Meni je prvo pao na pamet Bora Santana, jer je on autor radio-emisije, a ide linijom manjeg otpor, pa njegovi gosti preuzmu pitanja koje treba on da postavlja. Ti si ove ljude toliko upoznao, da ne treba da dozvoliš da bilo ko uređuje tvoju emisiju. Ti si taj koji treba da pokaže tu kreaciju. Neću te navesti, samo mala sugestija. Nisam svedok ko tamo ima hrabrosti ili ne, jer sedim ovde, nisam upoznao većeg gunđala od Cveleta. On nema meru, većeg psihopatu od njega nisam video, ali on gunđa svojoj devojci. Ipak ću glasati za Kenana, on je u suštini Zadrugu uzeo kao model da menja sebe - govorio je Tomović.

- To nije istina, sve zajedno pišemo i ja samo odobrim šta ide - pravdao se Bora.

- Da, ali to nije tema, ako si shvatio - skočio je i Cvele.

- Jeste, ja sam odlučio da mi ovo bude prekretnica i ponosan sam na sebe što ovako plovim - objasnio je Kenan.

- Aha, onda te neću navesti, nisam znao da je to razlog. Ja ću sad navesti Natašu Radan, znam da ima mišljenje o svemu, o svakoj situaciji i prokomentariše sve sebi u bradu - glasao je Tomović.

