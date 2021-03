ŠUTIRALI SU ME NA ULICI, NJEGOVA MAJKA UDARILA ME PESNICOM U NOS: Miljana Kulić optužila Mišela i njegovu porodicu da su je TUKLI!

Miljana Kulić u rijalitiju je ispričala kako ju je maltretirala porodica Mišela Gvozdenovića.

Rijaliti učesnica rešila je pred svima da otkrije šta joj se dešavalo u prošlosti, zbog čega će ići na poligraf.

foto: Printscreen

"Kristijan je 80 posto u pravu, ali ja nisma zaljubljena u njega. Tražim dozvolu Darka Lazića, da se obrati i da kaže da sam ja bila dete, i da sam bila fan... Niko nije bio onakav prema meni kao on! To što kaže da sam se tukla sa njegovom porodicom, ja priznajem da sam preterivala. Njegova majka me pesnicom udarila u nos. Izvukli su me na sred ulice, šutirali me, kako on, braća, svi oni, a ja ga nikada nisam prijavila. Ako bude ovako provocirao, ja sam spremna da idem na poligraf! On meni jeste bio fizički lep, dopalo mi se kako peva, ja sam hiperbolisala. Ja sam danas kada je bila frka stala ispred da ne bi došlo do haosa. Ja se nikada nisam povlačila, po cenu da ispadnem psihopata. Dok mi majka ne dođe, želim da budem pored Kristijana", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

"Miljana, zvaće te Drvo za poligraf", rekla je voditeljka.

Kurir.rs/K.Đ.

