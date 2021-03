KOLIKO JE PAO NISKO, TERA ME DA NAĐEM DEČKA DA JA BIH ISPALA NAJGORA! Milica ne može da oprosti Bori POLJUBAC sa muškarcem, OČAJNA

Milica Kemez, Zorica Erić i Ana Bulatović raspričale su se u pušionici i redom ogovarale zadrugare:

- Ovi ljudi su spremni na sve, veruj mi. Mene je juče serija dotukla, a ne mogu ni nepravdu. Uvek naje*e neko ni kriv ni dužan. Juče mene krive što je on (Bora) poljubio Brendona...- počela je Milica.

- Znaš koliko ljudi nisko idu! Šta je on meni sve govorio, psovao mi sve mrtvo i živo, on bi voleo da nađem dečka, samo da bi ispalo kako sam ku*vetina, ne da bih ja bila srećna. A Miljana... priđe, pita me za trepavice, a juče mi kaže da joj je mama rekla da ni ne pije kafu sa mnom, odvratno - pričala je ona.

- Ne, neću ni ja sa njom da imam kontakt bilo kakav - složila se Ana.

S druge strane, Branislav Radonić Brednon takođe je komentarisao tu situaciju.

- Ne može Bora da se nosi sa ovom pričom, još i ljubomorna Milica - komentarisao je on

