ČEKAJU TE PAPIRI ZA RAZVOD, KRIV SI, SAM SI SE UBIO! Ša dobio ŠAMAR REALNOSTI od Frana, pa zaplakao na sav glas! VIDEO

Nenad Aleksić Ša je iskoristio priliku dok Tara Simov spava da se, po navici, požali Franu Pujasu.

- Niko ne zna šta je u glavi i srcu, samo ti i ja... Niko... Ne bih ponovo ušao ovde, nema šanse. Jer ja ne umem sebe da lažem, ja use*em sebi život. Baš sam se skroz izgubio, pakleno sam izgubljen, plus šta me čeka. Samo da zagrlim moje, bio sam srećan, mnogo mi je bilo lepo. Novac me je ubio - žalio se Ša.

- Čekaju te papiri da rešiš, nije novac, sam si se ubio, sam si kriv - rekao mu je Fran.

- Ne može dobar čovek da uradi ovo - plakao je Ša.

