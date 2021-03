MISICA NE DOLAZI SEBI NAKON RASKIDA S KARIĆEM: Jovana se GUŠILA U SUZAMA, mnogi se pitaju da li se kaje što je ostavila LUKU!

Jovana Ljubisavljević gušila se u suzama ove večeri.

foto: Printscreen/Pink

Ljubisavljevićeva nije mogla da se iskontroliše, te je plakala na sav glas, bez suzdržavanja. Podsetimo, nakon raskida sa Stefanom Karićem Jovana je vrlo često neraspoložena, neutešna, a da li je baš on razlog njenih suza ili se setila bivšeg momka Luke, pokazaće vreme.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, juče je za medije progovorio i dečko kog je misica ostavila uživo u programu Luka Pojužina:

- Ne zameram joj, imali smo neki dogovor pre ulaska ali nismo bili pripremljeni na to. Površno smo gledali na te stvari i to nas je koštalo. Dogovor je bio da napolju ne radim nista što ne bi trebalo, takođe i ona. Nisam očekivao da će me ostaviti i bio sam siguran u sve to. Iskreno, nisam sumnjao u Jovanu. Oni tamo žive zajedno i normalno je da sede tamo jedno pored drugog i da popričaju nekad. Mislio sam da je Tomović iskreno zaljubljen u Jovanu, ali kažu da je on rijaliti igrač. Ne znam sad... Nikad u životu joj ne bih oprostio, ne bih nikad mogao da pređem preko toga, smatram izdajom ono štoje uradila", rekao je Luka u emisiji na Red TV.

foto: Printskrin/Instagram

