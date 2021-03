JANJUŠ OD MAJE ZATRAŽIO OPROŠTAJ ZBOG PROŠLOSTI: Kajem se, mnogo se kajem! Marinkovićeva mu dala SUROV odgovor! (VIDEO)

Razgovor Maje Marinković i Janjuša u sobi za izolaciju dobio je neočekivan obrt.

On je legao preko nje i počeo da je moli za oproštaj, a ona je mislila da je on ironičan.

"Kajem se, mnogo se kajem, hoćeš da mi oprostiš? Oprosti mi moju ružnu prošlost", rekao je Janjuš.

"Ne", odgovorila je Maja.

foto: Printscreen

"Hoćeš da me poljubiš?", pitao je on.

"Ustani, kako se to ponašaš?", nastavila je Maja.

"Mnogo mi je žao što sam ti ovo priredio, mnogo se kajem", pričao je Janjuš.

"Ti se sprdaš sa mnom", prebacila je ona.

"Ne sprdam se, poslednji put te pitam, hoćeš li da mi oprostiš. Znaš li koliko mi je žao, duša me boli, baš me duša boli. Hoćeš da mi oprostiš?", govorio je on.

Janjuš je i dalje pokušavao da dobije odgovor od Maje Marinković da li će biti u vezi ili ne. Maja je smatrala da je on ironičan, a on je pokušavao da je ubedi u suprotno.

"Lepo te pitam, hoćemo da budemo?", pitao je on.

"Ironičan si", rekla je Maja.

foto: Printscreen

"Nisam ironičan, hoćeš da budemo zajedno ili ne? Jesmo ui vezi ili nismo u vezi", nastavio je Janjuš.

"Koliko je tebi dobro u stvari. Meni nije dobro", odgovorila je ona i zatražila da Janjuš više ne sedi pored Aleksandre Nikolić.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir