REKAO MI JE TAKI DA TE URAZUMIM, SLEDEĆI PUT ĆU DA TI UDARIM ŠAMAR! Mina sasula Maji sve u lice, ona odbijala da prihvati istinu!

Nakon porodičnog sastanka, Maja Marinković posavetovala se sa Minom Vrbaški o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ideš i ponižavaš se, muka mi je više da te gledam! Da ti ideš za njim... Ja ti govorim lepo, razmišljaj bar o Takiju, ne o meni, o tati svom, da ti ideš po izolaciji, grliš se, ljubiš se - poručila je Mina.

- U pravu si! Jača je moja emocija od mog bolesnog razuma - rekla je Maja

- Rekao mi je tvoj tata da te urazumim, sledeći put ću da ti udarim šamar, ideš toliko nisko i ponižavaš se. To što on radi i tebi dozvoljava ti daje povoda, ali ti ne odobravam tvoje ponašanje! Ti kao da uživaš, znam da ga voliš, ali da ideš toliko nisko - poručila je Vrbaški.

- Maja je potom otišla da se posavetuje sa Lepim Mićom, koji joj je održao predavanje o njenom ponašanju.

- Meni nije jasno zašto je on to opet pokrenuo? - bio je sumnjičav Karić.

- On za tebe ima dokaze, a ti za njega nemaš dokaz da je bio sa Aleks. On je u boljoj poziciji od tebe, ali on tebe voli - poručio je Mića.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

05:00 SVAKI DINAR KRVAVO SAM ZARADIO, ALI SAM POGREŠIO! Vladimir Tomović uključio se UŽIVO na mreže, otkrio sve detalje DISKVALIFIKACIJE