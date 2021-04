GODINAMA SMO POKUŠAVALI DA DOBIJEMO DETE, ALI NIJE MOGLO! Ša otkrio svu INTIMU iz braka sa Ivanom, pa šokirao: Jurio sam samo PARE

Nenad Aleksić Ša ne prestaje da intrigira gledalace svojim ponašanjem u rijalitiju "Zadruga".

- Plakao si kao malo dete zbog Tare, a tako se nisi ponašao kada te žena ostavila, i kako je moguće da si Taru toliko zavoleo? - glasilo je pitanje za Ša.

- Ja sam pričo o svom životu i plakao sam zbog Tare, jer je volim i žao mi je bilo što me je sklanjalo obezbeđenje i nisam pričao o ženi, nego o mom životu i kako sam bio povređen. Ja jesam plakao zbog Tare, da! - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Ja sam pričao i tebi da je on ušao u pušionicu i rekao kako mu život ne valja, ali je imao i deo o ženi i kako on nikada ne valja, tu je jaukao kako mu je teško zbog svega - rekao je Marko Đedović.

- Ja sam uvek o*jeban zbog nekih stvari - rekao je Ša.

- Kako je moguće i da li je normalno da kuka za ženom a sa mnom je i svima kuka pa i meni, i sada se kao žali opet. Ja njega na žalost volim, i najviše bih volela da ga nikada nisam upoznala i zavolela - rekla je Tara Simov.

foto: Pritnscreen

- Onaj trenutak kada neko obriše moje prezime, taj momenat je mene presekao i kao mač da me je isekao i bilo mi je jako teško - rekao je Ša.

- Ja kao devojka njegova ništa nisam znala i on je meni prodavao lažnu priču, a ja sam mu sve rekla i sada sve iznosi i kaže kako je nije video i da je htela da ga ostavi pre rijalitija i sada sam ja kriva za sve, ti si patološka lažovčina - rekla je Tara.

foto: Printscreen

- Mi se nismo viđali zbog nastupa, samo po pola sata u salonu i ja sam jurio za parama i ona me je zezala i brat mi je rekao da samo razmišljam o parama i da sam porodicu zapostavio! Ivana je bila savršena žena i nijednu lošu stvar mi nije uradila, a ja sam bio taj koji je bio nervozan i samo sam jurio pare i plašio sam se da se ne vratim u detinjstvo, i Ivana se trudila da sačuva brak i Ivana moj novac nikada nije uzimala. Ja sam bio zaluđen parama, zvala me je Kir Janja. Što se tiče deteta, radili smo na tome godinama i nije došlo do toga, dogovorili smo se pre rijalitija da kada izađem da se smirim i ja sam neko ko je živeo u haosu i kada je totalni mir ja nisam sav svoj. Radili smo na tome, ali smo došli do zaključka da mi možda nismo spremni za to i ona je stalno radila i bilo je salon - kuća i putovanja i nismo provodili vreme zajedno i imali smo prijateljski odnos i ona je iz porodice gde je brak svetinja. Ja sam ti dečko i ne treba da iznosiš detalje i da nisam sa Ivanom spavao u istom krevetu, i uopšte to spavanje, jer ne možemo da se podnesemo i ja sam igrao igrice i zaspim na kauču, a ona je volela da spava jer je ona sve radila i sve vodila - objasnio je Ša.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:20 RISTRIKCIJA! SAŠA POPOVIĆ JEDE POD SVEĆAMA: Na snimanju Zvezda Granda se snalaze kako znaju i umeju, opet ostali bez struje