Nakon žestoke svađe Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, on se ponovo našao na krovu u ekonomskom dvorištu, tražeći da ga izvedu, jer ne može da izdrži njen bes.

"Brate, neka me izvedu, ne mogu više ovo, da me ovako je*e u mozak! Ja nisam taj lik koji udara žene, ali me uništava! Ja sam kriv!", urlao je Ša.

foto: Printscreen

"Skloni se onda od nje", rekao mu je Kenan.

"Druže, zašto blejiš na krovu? Hajde, vratiće te za pola sata", ismevala ga je Tara, a on je preskočio.

Kurir.rs/K.Đ.