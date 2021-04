MILJANA ZAMERILA KARIĆU ŠTO JE NJIHOVOM PRIJATELJSTVU DOŠAO KRAJ: Htela sam da mi sin bude kao on! Ostala sam bez IKOGA!

Nakon Nenada Aleksića Ša, o izdaji je progovorila Miljana Kulić, koja smatra da su je izdali Stefan Karić i Anđelo Ranković.

- Ja se brzo vežem za ljude ovde. Htela sam da mi sin bude kao Stefan Karić i Anđelo. Što se Karića tiče, mi smo se čuli kad smo bili napolju, viđali se... Ja sam ovde ostala bez ikoga. Niko ne želi da mi da iskren savet. Ja sam Stefana zvala kada sam išla na kiretažu, čuli se, pričali... Dešava se to da me je izdao na osnovu toga što sam iznela svoje mišlenje. Izdao me je kao čovek - govorila je Miljana.

- Ti mene prvo ti izvređaš maksimalno, a ovamo me pitaš da dođem... Ljudi gledaju... - zamerio je Karić.

- Ja iznosim mišljenje, a to ne znači da ne treba da se družimo, šetamo... I Anđelo je bio dobar prema meni, svakoga dana ga pitam kada ćemo da šetamo - rekla je Kulićeva.

- Neka ustane svedok da kaže da joj sve činim šta traži - pričao je Anđelo.

- Ja želim sa tobom da šetam i da pričam - rekla je Miljana, što je izazvalo reakcije zadrugara, koji su zaključili da joj se on dopada.

