ZADRUGARI UDARENI PO DŽEPU! Veliki šef ih strogo kaznio: Maja Marinković izgubila honorar, sve vreme OMETALA EMISIJU!

Voditelj je u Beloj kući nekoliko puta opomenuo zadrugare da ne pričaju sa strane, a oni koji su se oglušili o to, dobili su kaznu.

Nakon Tare Simov i Paule Hublin, Maca je obavestio i Maju da je izgubila honorar zbog ometanja.

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković nakon burnih dešavanja u rijalitiju i ponovnog okršaja svoje ćerke sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Taki je prokomentarisao sukobe koji ne prestaju na relaciji članova ljubavnog trougla o kojem bruji Bela kuća, ali i milionski auditorijum. Taki nije poštedeo ni Milana Jankovića Čorbu, sa kojim se Janjuš takođe sukobio, ali ni Boru Santanu.

"Janjuš je sinoć po ko zna koji put dokazao da je nasilnik i da sve radi iz nemoći. Da nema kamera, svašta bi bilo... Čim je došlo obezbeđenje, on se primiri, on je obična žena. Čorba traži kadar samo preko Maje. On je bez Maje nebitan. Kakva mlada, kakvi bakrači, sve je sivilo bez Maje", rekao je između ostalog Taki za Pink.rs.

foto: screenshot

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:25 ELEKTRA ELIT ŠOKIRALA U PROGRAMU UŽIVO! Prostitucija mi je primarna, pa tek onda pevanje!