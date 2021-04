MIŠEL JE IMA MNOGO DEVOJAKA SA JAVNE SCENE: Oglasio se Gvozdenovićev brat, pa opleo po Kristijanu! Evo šta je sve REKAO!

Mišel Gvozdenović i Dragana Spasojević danima imaju svađe, a Dragana je iznela brojne optužbe na njegov račun.

Tokom noći, u emisiji "Pitanja novinara", desila se još jedna scena. Dragana i Kristijan Golubović optužili su Mišela da je ženomrzac, a njihovim napadima pridružila se i Miljana Kulić. Nakon drame, Mišel je rešio da napusti pab.

Sada se tim povodom oglasio Mišelov brat Saša koji je prokomentarisao čitavu situaciju.

- Iskreno da vam kažem, nisam ispratio lepo šta se dešavalo tokom noći. Primetio sam da Kristijan želi da se osami sa Kristinom i sada bi hteo da uzme pab pod svoje kako bi bili samo, svi vidimo varnice među njima. Dragana i Miljana pričaju gluposti kako je Mišel gej, ali ja znam da to nije istina on je imao dosta devojaka, čak i onih koje su sa javne scene, ali ne želim da ih spominjem. To što je napustio pab, i neka je tako i trebna on je kulturan momak i njemu te svađe nisu potrebne. Samo moram da kažem, Kristijan napada Mišela da nije muškarac pravi i da je gej, a kaže kako nije homofob i vidimo da ga Brendon češka! Kako je homofob kada je Mišel u pitanju, a kada je Brendon u pitanju nije? - prokomentarisao je Mišelov brat Saša.

Kurir.rs/I.B/Pinki.rs

