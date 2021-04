NAKON SKANDALOZNIH UDARACA, PALI STRASNI POLJUPCI: Tara i Ša dali svojoj vezi NOVU ŠANSU: Srce mi se cepa! (VIDEO)

Tara Simov je nakon incidenta sa Nenadom Aleksićem Ša otišla uplakana u prostoriju za pušenje, dok je on hladio glavu pivom.

- A on mene dr*a! On meni kaže nemoj da radiš ovo, a ja njemu isto, i on opet radi - rekla je Tara.

- Pa raskini, treba ovako da izgledaš? Raskini, dokle više ide vaše poniženje? - pitala je Mina.

- Ne mogu, volim ga - rekla je Tara.

Tara je otišla kod Ša nakon razgovora sa Minom, pa ga zagrlila i ponovo zaplakala:

- Srce mi se cepa - govorila je Tara.

Kurir.rs/S.M.

