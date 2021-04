DA SU TOMOVIĆ I IVANA ZAJEDNO UŽASNO BIH SE OSEĆAO! Ša saznao da mu se ĐETIĆ mota oko supruge, Tara shvatila da i dalje voli ŽENU!

Nenad Aleksić Ša imao je prilike da odgovori na pitanje publike, što je izazvalo nove haose u rijalitiju:

- Kako bi reagovao da saznaš da je tvoja supruga u vezi sa nekim, na primer sa Tomovićem?

- To bi bilo pakleno, ubilo bi me, užasno pitanje i užas bi bilo! Ne pitam se ja o njenom životu, ali to bi bilo baš, na sve ovo, bam! Možda i jesam zaslužio, direktno osoba sa kojom sam se svađao! Smorilo bi me, saseklo bi me, bilo bi mi užasno, užasno bih se osećao! - rekao je Ša.

- Đedović je rekao da je to sasvim očekivano od njega - prokomentarisao je voditelj.

- On je prošle godine prvo koga je kontaktirao je Zilha, hotovali, čuo sam da su se dopisivali, znam ja, evo i Nataša. Prva osoba kojoj se Vladimir obratio je bila ona! Što nisu rekli sa Esadom Plavim?- rekao je Đedović.

- Tomović je mene izbacivao iz takta kada je Tara u pitanju - dodao je reper.

- Sad je mogao da odgovori da može da bira šta hoće, ali je odgovorio da je to Tomović, on voli svoju ženu, ovo je iz blejive nastalo! Ša, mogao si da odgovoriš... Meni se sviđa što si tako odreagovao, da je još voliš - ubacila se Nadica.

- Nadice, da li je ovo neko video? Meni je stalo do devojke sa kojom sam! Tara uvek tumači na svoj način - uzvratio je Ša.

- Ja bih se složila sa Nadicom, da li su to neke moje sumnje, ali ne da je Tomović, nego bilo ko da je u pitanju On je krenuo svojim putem, njegova supruga nije ovo očekivala da će uraditi - rekla je Tara.

- Smorilo bi me, ali me boli d*pe sa kim će da bude - pravdao se Ša.

- On nije rekao da bi se iznenadilo, nego da bi ga saseklo! - dodala je Tara.

- Tara je ispizd*la zato što je neki njen bivši dečko uradio nešto! - nastavio je Nenad.

- Ja tebe razumem, tebe bi saseklo, ali njoj si zabio nož u leđa - dodala je Nadica.

