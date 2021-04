KRISTIJAN OČITAO LEKCIJU ZADRUGARIMA! Golubović ni Kristinu nije IZOSTAVIO: Splet velikih gluposti dovode do rasturanja brakova!

Kristijan Golubović ustao je za crnim stolom, pa žestoko opleo po zadrugarima. Spomenuo je i Kristinu sa kojom je u poslenje vreme sve prisniji.

- Da li je moguće da vama svima emocija ne da da ispadnete ono što jeste? Normalno inteligentni. Matora, dozvolila si sebi da jako glupa ispadneš - pričao je Kristijan.

- Vi me poznajete, ja sam pričala sa vama - rekla je Matora.

foto: Printcsreen

- Aleks očigledno, životno je glupa, obrazovno je glupa i... trojstvo gluposti je spojila. Strada zbog tih gluposti, i to će je koštati ako se ne sabere. Miljana je imala sve mogućnosti da se sprda, zeza. Šta god dobro uradila u životu, to će se zabeležiti kao primer najvećih gluposti. Filip Car nonšalantno tako, kao da je dobio na lutriji, on je badža, kad se sve sabere, tako negativna nula. Boli njega briga da li je danas maskembal, on se umorio od spavanja. To ti je čist primer gluposti na svoju štetu. Tara leži, a ja kažem Ša, kako ne može da utiče na devojku, ne može da je ukroti da sedne za sto i da ispoštuje, da sasluša, prida značaju ovome. Mora da nas interesuje, jer se sad ovo dešava ovde. Janjuš isto, mislio sam da nikad neću preći preko nečega, dešavalo mi se kao momku. Ali ono što je on svojom glupošću uradio prema porodici, prema sebi, to je katastrofalno, koštalo ga je i braka i sreće. Ja bih naveo Taru, Cara i Miljanu kao primer onih koji su najviše izgubili ovde - nastavio je Golubović.

- Evo Kristina, napravila glupost, bila sa Carem, a rekla mi da nije njegov tip. Sebi dozvolite da degradirate život, zbog malih gluposti. Splet velikih gluposti dovode do šišanja, rasturanja brakova, gubljenju honorara. A da ne pričamo o Aleks koja čeka princa na belom konju, zato juri za ovim, onim- dodao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:47 NADAM SE DA ĆE USKORO BITI BIVŠI MUŽ! IVANA ALEKSIĆ SE UKLJUČILA LAJV SA TOMOVIĆEM: Otkrili su sve detalje njihovog ODNOSA! (FOTO)