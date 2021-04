ISPALO JE KAO DA SAM SLEPICA KOJA JE UKANALILA SANDRU: Matora iskreno o ŽEŠĆEM poljupcu s cimerkom, a obe osule po VUKU MOBU!

Sandra Rešić pričala je o svom poljupcu sa Jovanom Tomić Matorom, a onda progovorila i o njenom razgovor sa Vukom Mobom, zbog kog je bila neraspoložena na žurki.

"Nisam očekivala, bila sam u šoku, i ona je bila u pravu, nisam se našla odgovoru. Govorila sam istinu, nisam ušla ovde sa namerom da budem čas dobra, čas loša. On je meni rekao neko svoje mišljenje, imao je pravo na koji god način je hteo. Rekao je da ćemo razgovarati, i rekao da će videti neki ljudi kako su loši napolju, kad budu izašli. Ne znam na koga je mislio, pa sam ga pitala da li sam toliko najgora, a on je klimnuo glavom. Ja mislim da nisam. Ne stidim se, i to sam sve ja, nisam htela da se predstavim kao svetica", govorila je Sandra.

foto: Printscreen/Pink.rs

"Ja sam s njom imala dogovoren nastup, iako je bilo neočekivano od mene. Za neke ljude je to katastrofa, ali na toj sceni su svašta radili drugo. Žiri je imao potpunu slobodu da kažu kako je bio užasan, kao na primer Tari Ša. Nisam očekivala da će Vuk tako da reaguje, povredilo me je, jer sam ga jako zavolela i drag mi je", nastavila je Sandra.

"Matora, tebe je najviše potreslo to što ti se Vuk nije javio", rekao je Bora.

"To je kap koja je prelila čašu. Jeste vulgarno bilo, ali tako je kako je. Sve ostalo smo znale, i da će biti šok nastup. Počela sam da razmišljam da sam ja kriva, smorila sam se. Sinoć dolazi Vuk, on je meni stvarno drag. I mahnem mu, i on okrene glavu. Ja priđem tu, bilo mi je neprijatno, vidim svima se javi. Rekla sam mu zdravo kad je izlazio, i on spušta glavu. Da je ljut nešto ako sam rekla, ne znam, ali ako će da se ljuti jer smo se mi dogovorile, pa preterale... Cela ta situacija je kao da sam neka slepica koja je Sandru ukanalila, pa tako da prolazi pored mene", govorila je Matora.

Kurir.rs/K.Đ.