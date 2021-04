SVI BRUJE O POLJUPCU KRISTIJANA I KRISTINE! Ne mogu nikako da se OPRAVDAJU, a ona javno PRIZNALA: Moguće je da smo se POLJUBILI!

Zadrugari su već bili za crnim stolom, a prvi snimak koji su pogledali ticao se Kristine Spalević i Kristijana Golubovića za vreme žurke, tj. momenat kada su zadrugari mislili da su videli njihov poljubac.

- Ja sam videla da su otišli, ali nisam videla kad su mi rekli da pogledam u ogledalo - rekla je Sanja.

- Kristijan me pozvao sa strane, i moguće da smo se poljubili, ali francuski nema šanse. Ja sam se smorila i on me je odveo u ćošak, samo to - rekla je Kristina.

- Ja nisam ćorava, nisam bila pijana - rekla je Mina.

- Ja bih se prva okrenula da vidim - dodala je Kristina.

- To je ovako bilo, ja ne mogu da kažem i vidim šta rade, ali tako je izgledalo - rekla je Rialda.

- Ja nisam video, samo sam čuo od Mine, pa Sanja potvrdila i Fran. Ja sam reagovao na osnovu Mininog izlaganja, a nisam mogao da ćutim. Svako može na drugačije da protumači, a šta se desilo ne znam. Daj Bože da se ništa nije desilo, to bih najviše voleo - rekao je Čorba.

- Sinoć je ona rekla da sam je optužila, a ja sam popričala sa njim. Rekao je jedino što je asociralo, je prebacivanje žetona ustima. Ona je bila besna na mene - pričala je Nadica.

- To je neka kao se*sualna igrarija. Ja iz usta na usta, a ti staviš na broj - dodao je Kristijan.

- Ja se ne mešam i ne interesuje me, ali ja ne verujem da je Kristijan imao neku nameru - rekla je Maja.

- Ja sam stajala tad kod šanka, tad je Đedović bio pored, tu su došli ostali da mu kažu da gleda. Svi smo gledali, oni su bili jako blizu facam, a ja nisam videla poljubac, nije se mogao videti. Kristijan je gledao po ćoškovima posle. Da on hoće nešto da sakrije, sakrio bi tako da ne bi video niko - rekla je Milica.

- Kažem Staniji da ću da skinem gaće, raskoračim je, stavim ćebe, i ovo radim non-stop, a Maja vrišti. Nikad se ne zna da li sam ja nju stvarno opalio. Bio je haos, performans, tema bude po nedelju dana. Desilo se nešto, ne bih da kažem, Janjušu je nestalo para, i zato sam je odveo, da ne bi ostali čuli za to. Kada je bila Aleks zaljubljena, stane i ovako u lice mi kaže, ovde mi priča, tada je opet to bilo - rekao je Kristijan.

