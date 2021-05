SAD SE MUVA SA TOMOVIĆEM, KO ZNA ŠTA JE RADILA DOK SAM BIO NA NASTUPIMA! Ša dotakao dno, sumnja da ga je Ivana VARALA u braku!

Nenad Aleksić Ša otvorio je dušu kod Drveta Mudrosti, te je sve ispričao u supruzi Ivani.

- Jedva čekam da se završi cela priča oko razvoda. To me jako opterećuje, nemam drugih problema, da me to ne muči, bilo bi mi lagano ovde - počeo je Ša.

- Nenade, kakav je bio tvoj brak? - upitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Naš brak je bio divan, ali je postao monoton. I ona i ja smo radili. Meni je jedini ventil bio nastup, u poslednje dve godine smo se Ivana i ja non-stop svađali. Sve nam se svelo na posao i kuću. Hteli smo dete, ali nismo došli do toga, nekako smo došli do toga da smo kao cimeri, ja u jednom krevetu, ona u drugom. Nas dvoje mesecima nismo imali odnose, a to je potrebno za dobar brak. Postala je ona jako ravnodušna, bilo joj je svejedno, ona je govorila da hoće da se razvede, mada i ja sam pričao o tome- počeo je on i nastavio:

- Nije ona tek tako digla ruke, ali nije jedina, možda sam i ja. Mene zanima da li je to ona osoba sa kojom sam živeo, ali izgleda da nije. Ima tih detalja koje su me poremetili, ona je sada ova osoba, koja je drugačija. Ovo je neka njena gluma da bi mi održali taj brak, ali nije to to. Krivo mi je što se ovo nije desilo još ranije, ja sam siguran da je ovo trajalo. Ona je meni par puta govorila da će da ode, bilo mi je teško tada, i verujem da bi kad-tad došlo do toga. Mi smo počeli da gušimo jedno drugo, nismo izlazili, nismo se kretali. Mi smo bili takvi pre braka, a onda se desila korona, i tada smo se baš svađali, i tada smo se na neki način upoznali. Ona je osoba koja voli slobodu. Verovao sam u taj brak, ali je nju to gušilo.

foto: Printscreen

On je istakao da sumnja da je ona sada u veoma bliskim odnosima sa Vladimirom Tomovićem.

- Ona je sada prava Ivana, kada je odustala od svega. Ona govori da ne voli medije, a sada se ovo dešava, ja ne perem sebe, ali sada vidim da je ona sve ovo glumila, iz kog razloga, ne znam. Ona je tražila prvu stvar da može da ode. Na neki način sumnjam da sam joj učinio uslugu da se razvede, ljudi govore da ona plače kod kuće, a ona radi svašta nešto. Dala mi je zeleno svetlo da imam slobodu u rijalitiju, a kao ako se nešto desi popričaćemo kada izađem, a onda odustane od svega a ništa se nije desilo do tada. Ona se muva sa Tomovićem, to je njena osveta možda, on je na neki način moj neprijatelj ovde bio, ko zna šta je ona radila i tada kada sam ja bio na nastupima, a glumili da je sve savršeno, i kao brak nam je bajka, a nije bio, nije to bilo sjajno. Krivo mi je što nisam od starta pričao o tome. Nije mi jasno ona kao neće da se oglašava u medijima, a radi to, hoće u tim godinama da bude poznata. Ova situacija sa Tomovićem je presudila da ja imam ovako mišljenje o njoj. Ja sam hteo nju da poštedim, ali ona je pokazala svoje pravo lice, i ja samo morao da kažem sve šta se dešavalo u našem braku. Ja u braku nisam imao odnose, a to nije normalno. Ona se stalno žalila, a ja kada sam se svađao zbog toga, terala me je od sebe da idem gde god hoću. Naš brak je bio navika - pričao je Ša.

foto: Printscreen/Instagram

- Da li je ona poznavala Tomovića ili nekog od njegovih pre? - glasilo je pitanje Drva.

- Ivana nije poznavala od ranije Tomovića ili nekog od njegove porodice. Mada je u našem salonu radila devojka iz Crne Gore, ali ne znam. Ona nije gotivila Tomovića, ali ko zna šta se tu desilo. Možda je popu*ila priču da je on zaštitinik žena, pa joj se svideo ovde u rijalitiju što ju je branio, pa su stupili u kontakt. Ona može da radi šta hoće, ali videće da to nije kao što izgleda. Možda je ovo sudbina, ona je spremna na sve, i ja sada vidim to. Ona je samo čekala da me saseče i da me boli. Mislio sam da ću da će me boleti, ali me ne boli. Ljudi vide sve, i sada neke procene kakva je ona, sve ima svoje zašto - pričao je Ša.

- Ko je kriv za razvod - upitalo je Drvo.

- Bilo bi ružno da kažem da je ona kriva za razvod, mada sam i ja kriv a to je zbog svega što je bilo pre ovoga, ali ajde da kažem 50:50. Neći da svalim sve na nju, a nisam ni ja kriv. Mi smo spavali u dve sobe. Retko kada smo spavali zajedno u krevetu. Nismo jedno za drugo i to je to. Meni je falilo ljubavi i pažnje, a to od nje to nisam imao - pričao je Ša.

Kurir.rs/I.B.

