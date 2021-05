KRISTIJAN JE BIO U PRAVU, CAR JE ŽELEO DA ME PONIZI: Aleks se ŽESTOKO SUKOBILA sa Filipom! Isplivali detalji INTIMNOG ODNOSA!

Aleksandra Nikolić među prvima je večeras komentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe u Zadruzi, Filipa Cara, i tom prilikom iznela detalje njihovog odnosa:

foto: Printscreen/Pink

- Zaklela sam se u majku da više neću progovoriti ni reč sa njim. Sada zaista mislim da je preterao. Čak i da smo imali ne znam ni ja šta, nema potrebe da iznosi to. Želeo je da me ponizi, da sam ku*va, da je on uvek bio sa ku*vama. To je jadno! Ne znam kako bi se ti osećao da to kaže tvojoj sestri, na primer - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Pink

- Rekao je za Sanju da je ona jedina devojka za koju je čuo nešto loše, ali neću ja da pričam o tome - dodala je Matora.

- Evo, baš si me lepo razbudila. Ti nisi normalna. Sve što ti kažem jeste istina. Uvek sam ćutao, ja ne mogu verovati da sebe dovodim u situaciju da se svađam. Dao sam ti mali budžet, a ti si odmah krenula da se dernjaš, jer si šizofreničar. Oboje nismo normalni, dva ludaka se sad svađaju - svađao se Car sa Aleksandrom.

foto: Printscreen/Pink

- Ti mene smaraš kad te ja kuliram. Ja sam sa tobom završila svaku komunikaciju, imaš sestru, trebalo bi da razmišljaš o tome. Malo je falilo da se to desi o čemu on priča, nije bilo baš tako, ali do toga nije došlo. Ne znam kako da to objasni - objašnjavala je Aleksandra.

- Tebi se sa svakim to "malo je falilo" desilo - dobacio se Karić.

- Kristijan je bio u pravu za sve što je govorio o tebi, ja sam pogrešila, nije trebalo da ležem sa tobom, trebali smo se samo držati za ruke. Zapaliću mu sve stvari bude li mi se još jednom obratio sa "ku*vetina" - pretila je Aleksandra.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:18 RASTA UŽIVA SA ĆERKOM TAROM! Reper ovako nadoknađuje vreme koje nije proveo sa MEZIMICOM dok je bio u pritvoru: NE RAZDVAJAJU SE