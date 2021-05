ŠA VIŠE NE TRPI TARINU HISTERIJU! Reper spava sa ljubavnicom, ali nije sve isto kao pre TUČE SA MILJANOM KULIĆ! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša nakon što je ušao u ljubavnu vezu sa Tarom Simov od koje se ne odvaja čak ni u krevetu, konstantno traži pažnju od nje, koju kako sam kaže nije imao ni u braku sa suprugom Ivanom koju je javno prevario.

Ša je sinoć pokušavao da smiri Taru kada je napadala i ulazila u sukob sa Miljanom Kulić.

foto: Printscreen

On u tome nije uspeo, a izgleda da joj je to i zamerio jer je u toku noći dok su spavali rešio da joj okrene leđa.

Da li je to razlog, i da li mu smeta njeno ponašanje pa joj to nesvesno stavlja do znanja, ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs/K.Đ.