IVANA NAPUSTILA STAN U KOJEM JE ŽIVELA SA ŠA! Prekipelo joj njegovo vređanje, pa se iselila i otišla na TAJNU LOKACIJU!

Ivana Aleksić definitivno je odlučila da prekine svaki kontakt sa Nenadom Aleksićem Ša, pa je pre nekoliko dana napustila stan na Novom Beogradu gde su zajedno živeli do njegovoj odlaska u "Zadrugu", saznaje Kurir.

Reperovoj supruzi prekipelo je zbog njegove brige o podeli imovine i parama, o čemu priča u rijalitiju i to sa ljubavnicom Tarom Simov, kao i zbog toga što je vređa u "Zadruzi".

Kako naš izvor blizak bivšim supružnicima kaže, ona je iznajmila stan, ali za sada samo njeni najbliži znaju na kojoj je lokaciji. Da li je ostala na Novom Beogradu ili je otišla dalje, ona krije, jer ne želi da joj ispred zgrade dolaze fanovi Tare Simov, što je bio slučaj, i uznemiravaju je. Ona bar donekle pokušava da sačuva svoj mir koji joj je narušen, nakon što joj je suprug ušao u vezu sa dvadeset godina mlađom starletom. Kako smo saznali, ona se iz stana iselila pre nekoliko dana, nakon što je Nenadu poslala papire za sporazumni razvod u "Zadrugu".

Ključeve je predala njegovom prijatelju, jer kako kaže, ne želi da ga vidi posle svega šta je ružno rekao o njoj, iako je želela da porazgovaraju nakon završetka rijalitija. Kako sada stvari stoje, izgleda da do tog susreta neće doći. Osim na sudu.

Inače, lokal koji se nalazi u blizini njihovog stana, a u kom se nalazi Ivanin frizersko-kozmetički salon, ona je zadržala i nastavila da radi.

- Ivana, srećom, ima dosta prijatelja koji su uz nju u ovim teškim trenucima. Oni je ne puštaju da bude sama ni minut, uvek je neko sa njom da joj pravi društvo otkako je sve ovo krenulo. Aleksićka nije mogla ni da zamisli da može da joj se dogodi nešto gore od prevare svog muža sa Tarom Simov, ali poslednjih nedelja uverila se u to, a to je "pljuvanje" po njoj, što nikako neće da mu oprosti. Razočarana je, ljuta i besna - kaže naš sagovornik.

Ivani je prekipelo kada je Ša sa ljubavnicom kovao planove o podeli imovine, parama, a najviše ju je iznerviralo kada joj je poručio javno da ne troši njegov teško stečen novac. Njegove prihode nije dirala otkada se sve to dogodilo, a kreditna kartica o kojoj reper najviše brine je na sigurnom i netaknuta. Time mu je poručila da joj novac nije bitan, te da ne treba da brine da ga je "opelješila", otkriva nam sagovornik.

Razlog zbog kog je takođe Ivana povređena jeste taj što je Ša poručio da je ona gora od njega jer ga je prevarila sa Vladimirom Tomovićem, pa ju je nazvao ljubavnicom. Tada je rekao kako se Ivana u Crnogorca zaljubila preko ekrana i da je čekala da izađe kako bi bili zajedno.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Ivanom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Otkrio intimne detalje iz braka

Ivana nije htela seks sa mnom

Kap koja je prelila čašu jeste najnovija Nenadova izjava o supruzi Ivani. On je otkrio detalje iz njihovog bračnog života što ju je posebno razočaralo.

- Pokušavali smo i radili na tome da imamo dete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. Ivana mi je u jednom trenutku rekla: "možda mi još nismo ni spremi za dete". Svodilo se naše vreme na to da ja sedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Ali kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo - ispričao je on i dodao:

- Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Sve ređe i ređe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto" - kazao je Ša. Tada je do detalja opisao kako Ivana nije želela seks sa njim.

- Nije bila u fazonu da stalno imamo odnose. Ali manjkalo mi je to i smetalo. Posvađamo se mi oko toga, ali sam joj milion puta rekao da mi fali. Nas dvoje smo ovako funkcionisali super, ali taj odnos... Postali smo kao drugari koji se gotive. Ali, nije hemija. Živeli smo kao osobe koje imaju 60 godina i ugušili smo jedno drugo - rekao je Ša.