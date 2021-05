POSTOJE STVARI KOJE SAM PREĆUTALA, ALI ZNA MOJ NAJVEĆI GREH! Tara priznala da KRIJE detalje iz života od Ša pa spomenula PROŠLOST

Kenan Tahirović govorio je o vezama, pa je tom prilikom dao svoje mišljenje da li su laži neophodne da bi veza ili brak opstali.

- Smatram da laganje ne dolazi dobro, što iskreniji odnos da bude, normalno da je bolje, jer svaka laž bi isplivala. Ja uživam u svom odnosu, i sav sam izgoreo! Što se tiče mog odnosa, nemam potrebu da lažem - rekao je Kenan.

- Svi se mi služimo nekim lažima, samo što ja konkretno, kad se odlučim da lažem, to mora da bude neka krupna stvar da bih ja slagala. Ja sam stvarno puno lagala, da bih ostala u ovom odnosu, lagala sam naciju, i ove ljude ovde da neću više biti sa tom osobom, lagala sam muvanjima. Lagala sam kada sam provodila vreme sa muškarcima, da bih pravila nekog ljubomornim, da bih ga zadržala, da on nije jedini sa kojim mogu da uđem u vezu, da bih eto, njemu stavila do znanja da sam poželjna. Što se tiče prevara, to nisam radila u tom odnosu, ali sam ja prelazila preko laži. osoba koja pređe preko laži, je ista osoba kao i ova druga, samim tim što može da ostane u tom odnosu, a da zna i da bude sve najnormalnije, meni je to, kao da odobrava to... Ja sam dobila skrinšot od nje, a on mi je rekao da se zezao! Ja kada uđem u vezu sa partnerom, ja kažem sve o sebi, da kad bude čuo nešto, može da zna da sam mu ispričala na najbolji način - ispričala je Milica.

foto: Printscreen

- Što se tiče tih laži, ja sam dosta puta prećutala neke stvari i u ovom sada odnosu, postoje stvari koje sam prećutala, da ne dođe do raskida ili neke velike svađe, ali sam i ja imala stvari koje su se meni prećutale. Tipa kada pitam gde je, on kaže da je kod druga, ali ja ga lociram, pa vidim da je kod drugarica sa kojom ja ne volim da se druži", rekla je Simova i dodala:

foto: Printscreen

"Na početku jedne veze, desio mi se peh, gde sam se poljubila sa nekim momkom, prvih 15-tak dana, i ja sam to prećutala, popila sam, ja sam se pokajala, meni je bilo loše i mislila sam da se neće saznati, to je znatno pokvarilo odnos. U ovom sada odnosu, postoje stvari koje sam mu prećutala, ali mu vremenom kažem. Ja sam se njemu poverila za moj greh i on se izlane, pa kaže, sad trenutno postoje stvari koje mu nisam rekla, čekam neki period da prođe, da se stabilizuje odnos ili da izađemo odavde, o mom ličnom životu, to što je i Milica rekla, sve najcrnje o meni, Nenad zna - objasnila je Tara Simov.

