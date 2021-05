TARA DOŽIVELA NERVNI SLOM U LAJVU! Psovala i besnela, pa se obratila Ša, evo šta mu je PORUČILA! (FOTO)

Tara Simov diskvalifikovana je iz "Zadruge 4" nakon što je divljala po Beloj kući.

Ona se sada uključila uživo na nekoliko sekundi preko svog Instagram profila.

- Kako je to odjednom Nenad najodvratniji? Zanima me isto tako odakle informacija da mene Stefan napolju čeka. Od kad sam ja to ljubavnica? Kad sam do prošle subote bila Nenadova zvanična devojka - rekla je Tara i usput pokazivali srednji prst.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sad kad nisam tu najlakše je s***i po meni. Nabijem vam u d**e svima. Neka v am svima bude jasno - histerisala je sve vreme Tara i napisala na Instagramu

"Tako je ljubavi, nikome ne veruj" poručivajući Nenadu da se i dalje drže zajedno.

Simova je potom objavila fotografiju svog ljubavnika koji joj je poslao srce putem kamera.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 SIMOVA PROŠETALA CENTROM BEOGRADA, A SVI SE OKRENULI: Tara nije mogla obući KRAĆU haljinu! VRUĆE IZDANJE