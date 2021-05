CEO ŽIVOT SU TO KRILI OD REPERA! Ša otkrio detalj iz detinjstva koji je njegova majka KRILA GODINAMA, to objašnjava SVE (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša u razgovoru sa Draganom Mitrović otkrio joj je tajnu koju je pre samo nekoliko godina saznao od majke, a ceo život su krili od njega.

- Kada sam malaksao i stegnut sam, ja sam kao klinac morao da primam hormone neke, da bih mogao da dišem, kad god izađem, ne mogu da dišem, nekih deset hormona. Da ti odam tajnu, zbog toga, kada sam bio klinac, to se odrazilo, ja ću moći da dišem, ali se odrazilo na... Zato sam malo hiperaktivan, to je to. J*bi ga, bilo je ili, ili, a majka mi je to otkrila pre tri godine. Samo da sam ja dobar u glavi - rekao je Ša.

kurir.rs

