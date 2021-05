URNISAO GA KOMENTARIMA! Kristijan nije mogao da prećuti, pa Bori OČITAO LEKCIJU: Ne možeš da psuješ mrtve i grobove! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa, Kristijan Golubović urnisao je Boru Santanu komentarima za crnim stolom.

- Maja, šteta da tebi dam sve hiljade, ali kada sa dečkom budeš spojila, oni imaju pet hiljada! Imate za sada šest, nemoj da krajcuješ hiljadu. Maja, ona je s*ks mašina, a nije ni čudo što je zaludela ovog pećinskog čoveka koji je spavao i odrastao u pećini i vodi, i ne zna se ko koga više bije, ali mi je najviše krivo što sam bio osuđen zbog tebe i dao ti podršku! Kada je počeo ono sa Čorbom, ja sam zano da to nema perspektivu jer je on takav, a vi ste u bolesnoj vezi i čudno mi je da nisam dva dana čuo arlaukanje, a Janjuša je ostavio sve zbog tebe, a ja ti ne bih oprostio i nemaš šanse da napraviš sa njim neku karijeru i život! Na truđoj nesreći se ne gradi sreća, to i vas čeka - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Cvele, mali budžet zato što je klasičan homeseksualac, ali je moje dete vredno! Imao je ono veče kada se izleteo sa Anjom, nije hteo da prizna da ne vodi računa o pabu, ali kada uporedim njega i Mišela koji je stalno bio tamo, oni su više davali i kada su izašli iz paba, nisu zatvorili vrata guzicom i izneli su sve ništa nije bilo licemerno! - dodao je Kristijan.

- Mali, Bora i Matora oni uvek imaju pare i izvinite jer ste male pepeljare! Šta da kažam za Matoru, kada sam te upoznao i znaš kada si bila mala ja sam ostavio trag u vremenu i bio sam sa najvećima i najveći! Priče za malu decu ne izlaze iz mojih usta, a ovde nisam došao za reklamu i karijeru. Bora mi nikada nije rekao da ima pare ili da ima da jede, jako je je škrt prema meni i kada sam ga pitao da li ima da jede slagao je, a onda sam ga zateko da ima sve i hteo sam da ga na*uvam i svi te mrze kao takvog jer si i nasilan. Ne možeš da psuješ grobove i embrion u kanti, pa se izvinjavaš to ne može, ali znaš kome i šta možeš da kažeš. To sa Milicom ne znaš šta radiš i ti si ovde mali produkt, ali poštuješ ovu kuću - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.