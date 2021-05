NIŠ ZBOG TEBE IMA VELIKE TRAUME, ŽAO MI JE TVOJIH RODITELJA! Kristijan OPLEO po Miljani: Nervira me, naveo sam je kao NAJGORU!

U toku raspodele budžeta, ovonedeljni vođe Kristijan Golubović je ustao pa je opleo po cimerki Miljani Kulić.

- Đedović i Mića srednji, dao bih više ali ne mogu ali ste mi jako dragi! Moram da dam srednji i ako me nervira i naveo sam je kao najgoru, ona je kao gutna muva a to je Miljana Kulić i Niš je pretrpeo velike traume zbog nje. Ako kažem da si poremećena, ona to shvati i ona kao nikoga ne j*be,ali sve nas i žao mi je njenih roditelja! Miksi navikli smo da daješ sve do sebe i još neke koji su kao šašavi, i oni šta spontano mogu da kažu u rijalitiju to niko ne može i bitno je da postoje takvi kreteni u rijalitiju, ali sam i ja kreten. Gledao sam pre neki dan kako sama sediš i niko te nije primetio, jesi bila kriva ali si bila kao pusto ostrvo i sama si se nasmejela, duša me je bolela. Za tebe je svaka koju ne voliš k*rva i svaki kojeg ne voliš je p*der! - rekao je Kristijan.

- Da se ne javljam posle za reč, ja nikoga ne mrzim jer je to prevelika emocija i ravnodušna sam prema svima, pa i prema onima koji su me vređali najstrašnije i nijedna uvreda me ne dotiče kao ni tvoje izlaganje, ali svako ima svoje mišljenje - uzvratila je Miljana.

