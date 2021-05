TVOJ OTAC JE SKOČIO NA MENE DVA PUTA, ALI ON JE MOJ! Kristijan se prisetio okršaja sa Osmanom Karićem i pokazao KAKAV JE ČOVEK!

U Beloj kući se održava raspodela budžeta, ovonedeljnog vođe Kristijana Golubovića, a on se prisetio okršaja koji je imao sa Osmanom Karićem.

- Ne mogu da ne dam Gagi, ja nju volim napatila se u životu i živela je na selu, a mnogo je puta uvređena i rodila je jedno čedo koje su svi spominjali. Mislim da je sve što kažeš tačno i da nemaš potrebe da lažeš, sve si pošteno odradila i proverio sam neke stvari o tebi i nigde nisam video nemoral! Nisi varala, ali i da jesu emocije preovladavaju a ja sam vaš Robin Hud! - rekao je Kristijan.

- Anja, princeza na zrnu graška i znam da si bila sa sinom jednog mog prijatelja iz Kraljeva, možda nije lepo da kažem ali nema veze - obrazložio je Kiki.

- Mom detetu sa Zvezdare, Karinju kojeg gledam kao moje dete i tvoj otac je skočio na mene dva puta, ali on je moj i to je tradicija i kodeks! Svuda smo se dokazali, ali nije ostala zla krv i nisma ga čekao kao drugi da ga lišim toga da ti postojiš i tvoj otac nije to zaslužio! Ja te gledam kao mog Lazara, i znaš da volim jer si voljan da učiš svašta i tvoju notu jer si uvek tu da nešto sa mnom čačkaš - rekao je Golubović.

- Janjuš, ona je juče rekao da sam ja Bog, jer sam pred novinarima rekao šta je onaj štek i ja njega mnogo volim, i predlagao sam da svi jedno veče odemo tamo - obrazložio je vođa.

