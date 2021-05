ŠA PRIZNAO DA LI SE PLAŠI DA TARA NE NAUDI IVANI I NJEGOVOJ PORODICI! Kristijan ga dokosurio: Nju šestorica ne mogu da ZAUSTAVE!

Nenad Aleksić Ša je priznao da li se plaši da Tara Simov ne naudi Ivani Aleksić i njegovoj porodici.

- Zašto te je zanimalo gde je Karićev roleks? - glasilo je pitanje.

- Izgrebao je sat, zato je ostavio ovde, pa sam ga ja pitala kome je dao. Sam mi je rekao da ga je ostavio, a plaši se da ga ne ukradu - priznala je Jovana.

- Pitanje za Ša: Da li veruješ da Tara neće biti agresivna prema tvojoj ženi, braći i nekretnini? - glaislo je pitanje.

- Ona je bila agresivna ovde, jer su takve okolnosti, ja znam po sebi. Ja jesam nervčik, ali sam napolju totalno opušten i lagan. Tara podseća na mene kad sam bio mlađi - odgovorio je Ša.

- Meni je logičnije da bude još gora napolju - rekla je Nadica.

- Zna da on Taru više ne zanima i da je ona sa Stefanom, jer se otkačila, on Taru više ne zanima, a da su ostali, naravno da bi bila agresivna, Tarino neartikulisano ponašanje dovodi do svega toga - komentarisala je Miljana.

- Ovo je preterivanje, vidi šta pravite od devojke - dodao je Ša.

- Nju šestorica Ša ne može da je zaustavi, kad je u nervnom rastrojstvu! Samo da ne budu u kolima kad ona dobije taj napad - dodao je Kristijan.

