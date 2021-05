TARA SIMOV EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Ša je spreman da ŽRTVUJE život zbog mene, VENČAĆEMO se u crkvi i imaćemo veliku svadbu!

Prašina oko Tare Simov ne spušta se mesecima. Svi je nazivaju ljubavnicom, osuđuju je zbog odnosa s Nenadom Aleksićem Ša, koji se zbog nje razveo od supruge Ivane posle sedam godina braka. Zbog haosa koji je napravila u "Zadruzi" izbačena je i preti joj kazna od 50.000 evra.

foto: ATA Images

Na početku razgovora za Kurir Tara ističe da je ona jedinstvena i da je Ša veliku ljubav mogao da doživi samo s njom.

Snimljena si kako ulaziš u Nenadovu zgradu. Da li si se preselila?

- Ne znam gde je Nenadova zgrada, on mi je rekao da živi na Novom Beogradu, na Fontani. Nikad nije precizirao gde se ona tačno nalazi.

Svi znaju da je ta zgrada sa snimka ista ona gde su Ivana i Ša živeli.

- Ja ne znam. Možda i jeste, a da ja to ne znam.

Priča se i da su njegovi roditelji zamenili bravu kako ti ne bi mogla da uđeš u taj stan.

- Meni taj stan nije potreban. To je bila Nenadova želja. Ja nemam 12 godina i nisam od juče u Beogradu, moji su odavde i tata mi živi blizu, tako da sve teče kako treba. Ša može da bude bezbrižan, to sam mu pokazala i onim balonima. Što se tiče priča da su zamenili bravu, ja to i ne čitam niti pratim, ni na Instagramu ne mogu da vidim vesti o sebi. Uživam u životu, gledam životinje i ispiram mozak. Dok mi neko od Nenadovih ne kaže to u lice, ili neki pouzdan izvor kome verujem, ja u to ne verujem.

Da li ti se neko javio iz njegove porodice?

- Nemam kontakt s njima. To sam i očekivala, jer po Nenadovoj priči, oni nisu ljudi koji bi se oglašavali i izjašnjavali. Te priče rekla-kazala me ne interesuju. Ljudi su ravnodušni i tako treba da bude dok Nenad ne izađe.

Da li si mnogo razočarana u prijatelje iz rijalitija?

- Kad Marko Đedović bude izašao, porazgovaraćemo, koliko on zna o meni, toliko i ja znam o njemu. Družili smo se dve godine. Ružno je ovo što radi. Razočarao me je. Nije se poneo kao drug.

Reči Sandre Rešić su te pogodile.

- Ona me više ne zanima. Ispala je velika glumica prema meni i odvratan prijatelj, tačnije neprijatelj. Kao da je jedva čekala da izađem pa da počne da sve radi protiv mene i da se pere od mene i da iznosi stvari koje smo pričale.

I Kija se oglasila, kaže da su kod nje ključevi od stana.

- Kija mene nije uvredila kad je rekla da ja volim đubre. Uvredila je Nenada. Ispoštovala me je, pa ću i ja nju. To je njena sitna provokacija.

Da li se vraćaš u "Zadrugu"? Priča se da ako ti pregovori ne uspeju, odlaziš u "Parove"?

- S produkcijom nemam komunikaciju. Nisam upućena u to, sve vodi moj PR. Oni će me verovatno tužiti za tih 50.000 evra, realno, takav je ugovor. O drugim rijalitijima ne razmišljam.

foto: Printscreen/Pink

Ša je rekao da će platiti tvoj dug.

- Ma on je meni lud skroz. On je spreman i da da svoj život za mene, kao i ja za njega. Kapiram ja njegovu zbunjenost i sluđenost, ali volela bih da ne dođe do toga i da sve lepo rešimo, na drugi način.

Da li će vaša ljubav opstati?

- Hoće. Meni se prošle godine zbog jednog negativnog pitanja rušio ceo svet, nisam mogla pritisak ni pet sekundi da istrpim. Sada me toliko boli uvo, Nenad trpi mnogo gore pritiske od mene. Sve ćemo rešiti lepim putovanjem kad on izađe. Sebe vidim ne samo kao njegovu ženu već sam njegova u svakom smislu te reči. Pričali smo i o crkvenom venčanju, velikoj svadbi. To su njegovi snovi.

Da li te je zvala njegova sada već bivša žena Ivana?

- Ne, niti znam kako žena izgleda. Čula sam da sve ide kako treba po pitanju razvoda. Ne bih joj ništa rekla kad bih je videla, niti bih joj prišla.

Kako se osećaš zdravstveno?

- Mnogo sam smršala, ali i dalje ne mogu da jedem normalno. Na vitaminima sam. Malo sam svežija, a uradila sam i nokte. Lepa sam kako god da se okrene, podgojiću se vremenom. Nenad lepo kuva, tako da će mi on sve spremati.

foto: Bojan Tralović, ATA images

Kurir.rs/Aleksandar Panić

