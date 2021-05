KIJA NE SLUŽI NA ČAST NIKOME! Kristijan sasuo Nadici sve u LICE, bez pardona otkrio šta misli o Kockarevoj, pa spomenuo SUPRUGU!

Kristijan Golubović izabran je za ovonedeljnog vođu, a tokom podele budžeta izneo je mišljenja o zadrugarima.

On je Nadici Zeljković sasuo sve u lice kada je reč o njenoj ćerki Kiji Kockar.

- Kiju si digla od tri kila mesa, postala je stamena, dobra devojka, šta joj se desilo, čuli smo i videli, ne služi na čast nikome. Shvatam kada mi kažeš za Ivanu i nadam se da ću se sa njom pomiriti, fizička prevara je jedno, emotivna je drugo, znam da navijaš za to i da opet bude kao pre. Znam da je polomljena vaza, ali znam da može sa njom da se živi, znajući Ivanu, bolje je da dolazim kao najbolji prijatelj, nego da budem muž koji ju je prevario javno, da me trpi, da mi prebacuje svaki dan. Život piše romane... Nemoj da se ljutiš, krivo mi je što sam iznerverio i tebe i moju podršku, ja sam ovde sto puta rekao da sam slobodan, ovde bi palo 8 devojaka, svima bih pružio istu šansu, radio bih to na poseban način, meni poznat, nikad d*petom nisam završio kod neke devojke i kada je najgore bilo u nekim odnosima, gledao sam da bude u tišini! Tu si kao tetkica u školi, sa dlakavim nogama, imaš falš mladež, kuneš majku i oca, e tako izgledaš! Ali ova frizura, ako mi ne nabacite, uputstvo, zgrženi prsti! - bio je iskren Kristijan, a potom je nastavio sa izlaganjem:

foto: Printscreen

- Bračnom paru Kong, još jednom izvinite, šta god vam treba, tu sam, drago mi je, sve mi je draže da vas gledam kako spavate, poštujete se, cenite, dobri ste, ja pričao kao za jedno, ti si muško u toj vezi, on tu tapka, malo šuška, takav je Kenan, držite se zajedno, šta, ide vam u prilog, pokazali ste da ima pristojna, neturbulentna veza, ispod žita krijete nezadovoljstvo kad vas uhvati, to se sofisticirano, tako i treba. Mogao bi on da bude malo življi u zadacima, ali videćemo na kraju šta će biti, želimo vam svako dobro - rekao je Kiki.

- Kemezova, sad sam se razmišljao da li njoj da dam srednji ili mali, a Bori obrnuto. Kemezova, uvek neku sumnju ima da zbog nekog tako balavandera ja nju ne volim, ona i ako je dobra, dobra je sa tvojom sestrom. Ušuškala si se uz Boru, on uz tebe, samo da ne budu više ružne reči, na malim stvarima se vidi da vam veza nije dobra. Maja i Janjuš bi bili mala beba, jer on ima nakaradnu verbalnu stranu, a ti tvoju histeriju, jer te je život isfrustrirao, umeš da budeš jako nervozna, histerična, nametljiva, u tim momentima kao neka mačka si saterana u ćošak, znaš da ugrižeš i ogrebeš. Želim ti sreću! - izjavio je Kristijan.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:11 SANDRA AFRIKA U TANGAMA NA PLAŽI! Snimak pevečicine ZADNJICE zapalio društvene mreže, niko nije ostao RAZVNODUŠAN! (VIDEO)