MINA JE CRNA UDOVICA, ŽELIM JOJ DASU DA JE UKROTI: Kristijan Golubović izvršio detaljnu ANALIZU cimerke, ona ga samo GLEDA (VIDEO)

Kristijan Golubović delio je budžete u rijalitiju kao novi vođa, a onda je pomenuo Minu Vrbaški.

On je detaljno izanalizirao svoje cimere i počeo od Marka Janjuševića Janjuša.

"Evo ga Janjuš, njega sam preskočio, da mu ne sedam na muku, vidim da mu je izgrizena ruka, vidim modre ruke, šta da ti kažem Jaško što ti već nisam rekao. Smatram da si košarkaš boem. Dosadili ste i Bogu i narodu! Šta da ti kažem, igraj rulet, kupi cigare", rekao je Kristijan, pa nastavio:

"Evo ga Filip Car, iz lepe naše, njemu sam previše rekao. Ti nemaš takta i nemaš osećaja kada i šta treba da kažeš, zlo si se poneo i to se protumačilo tako da si tuđoj devojci rekao da ćeš joj doći u krevet! Mina, ti si crna udovica, dok ne nađeš sebi dasu, ti ne možeš da se smiriš! Ali veruj mi, ova doživljava sada što nikad nije videla kod muškarca u životu, ona diže p... To odmah samo iznivelišeš! To ne ide tako, želim ti dasu da te ukroti!"

Kurir.rs/K.Đ.