LUDA JE DEVOJKA, PATOLOŠKA LJUBOMORA NE MOŽE DA SE IZLEČI: Janjuš razvezao jezik o VRELIM NOĆIMA sa Majom, a ona SKROZ PRISTOJNA!

Marko Janjušević Janjuš dobio je pitanje od gledalaca zbog čega ima intimne odnose na silu sa Majom Marinković.

On je otkrio da je retko normalna situacija između njega i Maje.

foto: Printscreen

"Otprilike tako ispada, sada nemamo, kada smo imali to, ispada da je mirno, ali se posle opet nastavljaju svađe. Kada to nastane, sutradan nastavi sa sr*njem, kada je normalna situacija, a retko je normalna, da je normalna, bilo bi totalno drugačije, ona je luda devojka, kojoj ne mogu da pomognem. Ja sam njoj pomagao i napolju i ovde, ja sam njoj objašnjavao da njena patološka ljubomora ne može da se izleči. Ali imao sam na silu u nekim momentima, ako je na silu to je silovanje, ali opet kažem, kada dolazi do scena kada kažem da mi nije dobro, kada mi neko skače po glavi, kad se to desi, onda je mir, e tako sam rekao", nastavio je Janjuš.

foto: Printscreen

"Meni je malo degutantno da ulazim u sitna crevca! Samo da kažem ovo, malo nije ni termin da se izražavam tako, niti glumim sveticu, nisam fina, ali ne mora da se priča o tome", poručila je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.