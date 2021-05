MAJA VIŠE NEĆE DA PROVOCIRA JANJUŠA! Marinkovićeva se nada da će on POPUSTITI, otkrila kakvo će biti njeno PONAŠANJE do daljnjeg!

Maja Marinković je bila pozvana u Rajski vrt, kako bi otkrila Drvetu mudrosti kakva je situacija sa Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Novo nema ništa specijalno, družim se malo sa drugim ljudima. Odnos sa Janjušem je malo zahladneo, rešila sam da ga ne provociram, da ga ne vređam. Sinoć sam mu rekla da je naša ljubav najjača, i od sad ću samo tako. Ne želim da ulazim u rasprave i skandale, pa će vreme pokazati da li je to dobro - rekla je Maja.

- Janjuš je rekao da je to vaš kraj? Šta ti misliš o tome? Ozbiljan je? - upitalo je Drvo.

- Ne mislim da je ozbiljan, on je to rekao sto puta. Nismo imali baš ovakve svađe, ali ako on mene voli i dalje, pustiću ga da iskulira, neću biti navalentna. Dosta je povodljiv, sad su mu pričali i da sam ja i dalje zaljubljena u Čorbu. Mi smo zajedno dugo, svašta se izdešavalo, moje mišljenje je da to nije kraj. On veruje da je tako, ali ne verujem da će to izdržati - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja njega stvarno volim, ne bih dozvoljavala poniženja i ponašala se kao ludača da moje emocije nisu velike. I on je bio bezobrazan pre mene, ali pustiću da se krčka, mogu usput da se nasmejem, pa ćemo videti. Volela bih da se vratimo u odnos kao pre, da budemo stari Prcko i Žaklina - nastavila je Maja.

- Brineš li o Prcku i Žaklini?

- Teodora brine o njima, hrani ih, ali da sam pažljiva nešto prema njima, nisam. Obići ću ih čim završim razgovor sa tobom - rekla je Maja.

- Majo, ne zaboravi da svi vole pažnju. Brini o tome da li je Janjuš gladan, žedan, da li mu možda nešto treba - reklo je Drvo.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:15 VODITELJ FILIP ČUKANOVIĆ DOŽIVEO PEH U PROGRAMU UŽIVO! Koleginica mu se smejala, on poručio: Izvinjavam se! (VIDEO)