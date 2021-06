RIALDA BRIZNULA U PLAČ ZBOG KENANA: Više mu ni u ludilu prva neće prići, sve je na njenim leđima! (VIDEO)

Rialda Karahasanović otkrila je Drvetu mudrosti šta je muči, pa progovorila o dečku Kenanu Tahiroviću.

Kako kaže pevačica, sa Kenanom se posvađala jer se umešao u njenu i Sandrinu svađu.

foto: Printscreen

"On je otišao, po Ermini rekao da ako ne dođem da smo završili. Ja njega nisam ucenjivala na more nekih stvari. On ne pokazuje stav kada su u pitanju bilo koje moje teme. To nije više stvar odbrane. Sve me generalno razbesnelo. I to njegovo prećutkivanje, onda što sam u svakoj situaciji ja kriva. On ili ne shvata poentu ili namerno neće da je shvati. Priča da ja lečim frustracije na njemu. Spinuje priču i predstavlja kako bi mu odgovaralo... Ne mogu da verujem. Očigledno stvari nisu onakve kakvim sam im zamišljala. Svojim stavom daje legitimitet ovim "skakavcima" ovde, koji misle da mogu da reše svoje probleme preko mene... Stefan i Jovana, Lepi Mića. Sve mi se skupilo", istakla je Rialda.

foto: Printscreen

"Želim da me sasluša, razume, žrtvuje neki svoj ritual za mene, jer znam da ja isto radim za njega... Osećam se usamljeno, kao da sam najgora osoba. Ne treba ja u svoje ime da pričam da sam dobra osoba, prijatelj, nesebična, ako to ne pokazuje neko ko me voli...", nastavila je pevačica i počela da plače.

"Osećam se kao da je sve na mojim leđima. Mi od početka do dan danas imamo isti problem. Kada mu ja priđem, prosto se pređe preko toga. A suštinski ništa nismo promenili. On kada ustane tad priča kao da nismo dan u životu proveli... Ne želim da ja uvek budem inicijator razgovora", istakla je Karahasanovićeva.

Kurir.rs/K.Đ.