ALEKS DOBILA NAPAD HISTERIJE! URLALA NA KRISTIJANA, SANJU I CARA: Nije mogla da obuzda svoje PONAŠANJE, napravila HAOS na imanju!

Sanji Stanković i Filipu Caru je Aleksandra Nikolić napravila problem zbog nastupa na predstojećoj Zadrugoviziji.

- Neću da pevam Pancir, jer ne znam Pancir, kraj i ne zanima me! Ne možeš da prijaviš pesmu koju neću da pevam, ja hoću da pevam šta ja hoćui - urlala je Aleksandra.

- Ne možeš da naučiš jednu strofu?! - upitao je Kristijan.

- Ne pronalazim se u pesmi, 'alo! - urlala je Nikolićeva.

- Problem koji imaš sa njim ne možeš da rešavaš, jer vas je troje u timu, urazumi se! Na kraju dođeš i kažeš da sam u pravu! Kao što sam ti sve rekao - odbrusio je Kristijan.

- Ti meni zbog njega to kažeš! Zato što ja imam svađu sa njim, kažeš mi da sam Bujanovac! Skloni mi se sa očiju! Zašto sam ja manje bitna?! Aaa! Pusti me! Ja sam najveća budala, umesto da sam žutala kao sve ove kurvetine, one ćute! Pogodilo me je brate, sada to! I to svaki put zbog njega meni neko nešto! Skloni se, neću da pričam sa tobom! - histerisala je Aleksandra.

- Ti kažeš da nećeš da pevaš to! Nisam ja odlučio da budem u grupi sa tobom, niti sam ja odabrao pesmu! Ja sam rekao da hoću rep, stani da ti nešto objasnim, šta nije u redu? Ne razumem! Što radiš od svega dramu?! Je l0 ima neko na svetu da te razume? - uzvratio je Filip.

- Ovde me niko ne razume i to j eto - vrištala je histerično Aleksandra.

- Za šta ti je on kriv? - upitala je Sanja.

- Za sve! - urlala je Nikolićeva.

- Ti nisi normalna! Tebi je Kristijan napunio glavu! Kristijan joj je rekao da smo se ona i ja najviše obrukale zbog tebe - poručila je Sanja.

- Okej, evo, neću izaći na binu! Evo završavam nastup, ja mogu da neću! Je l' ti loše da nastupaš sa mnom, izađeš i nastupaš sama sa Sanjom! - poručio je Car.

- Aleksandra, namerno ovo radiš, da bi privukla njegovu pažnj, da bi se svađala sa njim - poručila je Sanja.

