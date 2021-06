NAJVEĆA MISTERIJA JE PRIJATELJSTVO ŠA I JELENE BATOS: Sad je otkriveno koliko dugo se znaju, kad su se ČULI i šta su radili! VIDEO

Nenad Aleksić Ša dobio je neprijatno pitanje gledaoca, vezano za druženje sa Jelenom Batos.

"Odakle ti ideja da do te mere poveriš svoju intimu osobi koju si samo jednom video u životu, a kasnije dopisivao u braku?", glasilo je pitanje za Ša.

"Taj apsolutno nema pojma o čemu priča, sa njom sam pisao pre braka, pre Ivane. Osam godina se nismo čuli, nemam pojma gde je i šta radi. A to za ljubavnicu, je smejurija. Bilo je brakova savršenih, pa posle dvadeset godina se završi. Čak sam se raspisao tad... Sad se svi upoznaju preko mreža, šta je sporno?", rekao je Ša.

foto: Printscreen

"To jednom je njegov odgovor, druga stvar je, šta je gore? To da se dopisuješ deset godina, i da se otvoriš nekom strancu, a je li normalno to da učesnici Zadruge posle sedam dana otkriju svoje najstrašnije priče?", rekla je Jelena.

"Gde je normalno da nekome koga ne poznaješ otkrivaš svoju intimu!? Njena namera je dobra, ali nije uspela u misiji, on je gori sada", pitao je Đedović.

"Šta ste vi? Prijatelji? Koje je to prijateljstvo, ćao kako si?", pitao je Mića.

Kurir.rs/K.Đ.