MAJA DOBILA ŠAMAR REALNOSTI U LICE: Zamisli da Janjuševo dete dođe kod vas i gleda tuču, urlikanje i na kraju S*KS?! (VIDEO)

Maja Marinković nije prestajala da pati zbog situacije sa Markom Janjuševićem Janjušem, a zadrugarku je Marko Đedović pozvao da joj očita lekciju.

Naime, Janjuš smatra da se njegova ćerka neće videti sa njim kad izađe zbog skandala koje je pravio.

"Majo, ja razumem da je tebi teško, ali zamisli kako je njemu, ima to što ti osećaš, plus mogući gubitak starateljstva nad detetom! Zamisli da ti uzme neko Takija?! Ena to želi da ne budete zajedno, ali ja verujem da je i njoj ženi svejedno, samo hoće da se spase bruke, jer hoće dete da zaštiti, vi ste njenom detetu napravili bruku! Ja ne mogu da je osudim, ja bih za svoje dete, vidi, meni kuče ili mače kad neko pogleda, pa glavu bi mu otkinuo i išao sa zadovoljstvom u zatvor, a kamoli za dete, što bi tvoj Taki ubio za tebe? Zamisli da se Taki odlučio za neku ženu tamo, a ne za tebe, moraš da razumeš", govorio je Đedović.

foto: Printscreen

"Važno je da mu dete bude na prvom mestu, ali što mi ne možemo da budemo zajedno?", pravila se luda Maja.

"Zna da kad bi bio sa tobom, da bi to još veći gnev izazvao, a ovi snimki, pa priloži, pa ne bi ona podnela tužbu da se nije dobro raspitala, još joj je majka advokat, nemoj da me sprdate! Nije ona budala, čim ona podnese tužbu, nije joj majka rekla da baci pare za podnošenje tužbe, nemoj i ti da zaj*bavaš! Zamisli da pusti dete na vikend, d adete gleda tuču, urlikanje, i na kraju j*banje, pa ko je lud?!", poručio je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.